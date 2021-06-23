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Специалист сообщила о появлении нового штамма COVID-19

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Новая версия коронавируса появилась в Перу. Степень ее опасности сравнивают с индийским штаммов инфекции. Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в интервью с изданием «Лента.ру».

По словам научного работника, вирус продолжит изменяться, создавая новые штаммы инфекции. Именно таким образом, по ее мнению, появился новый «достаточно ужасный» штамм COVID-19, который был зарегистрирован в Перу. Опасность, которую он представляет, эксперт назвала схожей с той, которую несет индийский штамм.

- Если это два разных штамма вируса, то получается, что к ним будут нужны и разные вакцины? Это вызывает вопросы, - подчеркнула эксперт.

Одновременно с этим, она отметила, что если вирусы начнут борьбу между друг другом, то "это совсем уж обидно будет для популяции".


Напомним, что ранее стало известно, что зарубежные исследователи определили симптом наличия COVID-19 у вакцинированных.

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