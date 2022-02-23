СМИ сообщали, что в Великобритании был выявлен штамм COVID-19 "дельтакрон", который возник из-за смешения штаммов "дельта" и "омикрон". Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина заявила, что в России на сегодняшний день данный гибрид выявлен не был.

— Пока в России этот вариант — "дельтакрон" — не обнаружен. Данных о нем недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность, — сообщила эксперт журналистам "РИА".

Специалист также рассказала, что, вероятно, свойства нового штамма будут определяться мутациями, отвечающими за заразность и способность к проникновению вируса в клетку. Таким образом, гибрид, предположительно, будет похож на "омикрон".