Специалист предупредил о краже данных россиян с сайта Госуслуг

Мошенники разработали схему, с помощью которой похищают у россиян личную информацию, указанную на сайте Госуслуг. Для этого они представляются жертве сотрудниками портала, сообщают об "утечке" и убеждают назвать код, отправленный в СМС. После этого преступники получают полный доступ к большому количеству данных о гражданине. Аккаунт жертвы могут продать в даркнете (скрытая сеть) или использовать персональную информацию для оформления кредита или микрозайма.

‒ Любой звонок, смс, сообщение в мессенджер или на электронную почту необходимо рассматривать критически, спокойно оценивать с точки зрения возможных угроз, здравого смысла и без тщательной перепроверки не предпринимать никаких действий, ‒ рассказал агентству "Прайм" юрист Иван Соловьев.

Также сообщается, что мошенники используют рассылку от имени Госуслуг. Они пишут о техническом сбое в работе сервиса и требуют повторной регистрации. Правда, ссылку предоставляют на сайт-двойник Госуслуг, на котором предлагают оплатить "госпошлину". В некоторых случаях представляются сотрудниками Роскомнадзора и также выманивают персональные данные граждан, запугивая жертв махинациями с телефонными номерами.