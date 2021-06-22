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Специалист предрек повышение цен на жилье в Кемерове до уровня Новосибирска

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Цены на недвижимость в Кемерове продолжают расти, причем темпы подорожания также увеличиваются. Специалисты считают, что в ближайшем будущем кузбасская столица догонит по этому показателю Новосибирск.

Во втором квартале средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Новосибирске составила 80 858 рублей. В Кемерове к этому времени цена достигла 57 569 рублей. В обоих городах наблюдается рост цен на недвижимость, однако происходит это неравномерно.


Например, с начала 2021 года стоимость жилья в Новосибирске поднималась каждый месяц на 2%, а в Кемерове – на 3,2%.


По словам руководителя отдела маркетинга и рекламы Центрального агентства недвижимости Радослава Бузыцкого, за последние два года кемеровская недвижимость подорожала сильнее новосибирской на 2,59%. Изначально квартиры в Кемерове стоили дешевле, однако из-за разницы в темпах повышения цен уже к III кварталу 2023 года жилье в кузбасской столице сможет достичь уровня Новосибирска.


Среди причин такой ситуации на рынке недвижимости выделяются: продление льготной потеки до 2022 года, рост стоимости стройматериалов и необходимого сырья, а также перегрев самого рынка.

Да!
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