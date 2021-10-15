Специалист Минздрава Кузбасса рассказала о ситуации с COVID-19 в регионе

Сообщается, что на текущей неделе (11.10 - 17.10) специалисты наблюдают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Кузбассе.

‒ По данным федеральной службы Роспотребнадзора, нарастание количества случаев заболевших ожидается еще в пределах полутора-двух недель. Но в разных регионах это происходит по-разному, ‒ подчеркнула Елена Зеленина.

Замминистра отметила, что за последнее время госпитализация пациентов с COVID-19 возросла в среднем на 12%. При этом в регионе остается 15% свободного коечного фонда, что соответствует требованиям Минздрава России. Для борьбы с инфекцией задействованы все резервы, использовавшиеся на протяжении последнего года.

Ранее редакция AVOKADO писала о степени готовности региона к новой волне коронавируса и планах Минздрава на борьбу с COVID-19.