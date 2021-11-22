Специалист кузбасского предприятия получил штраф в 25 тысяч рублей за нарушение мер против COVID-19

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Сотруднику одной из ресурсоснабжающих организаций Кемеровской области пришлось заплатить 25 тысяч рублей за нарушение санитарного законодательства.

Установлено, что в начале сентября 2021 года контроль температуры тела сотрудников ООО "Горводоканал" в Мариинске не обеспечивался в полном объеме, а в качестве кожного антисептика использовался гигиенический спрей для рук. Кроме того, работники организации не были обеспечены масками с заменой каждые два часа.


Таким образом, в организации не в полной мере выполнялись мероприятия, указанные в постановлении "О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе". Над специалистом по охране труда состоялся суд. Подсудимый вину не отрицал и пояснил, что принимаются меры к устранению выявленных нарушений, сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.


Должностное лицо было признано виновным по ч. 2. ст. 6.3. КоАП РФ. Административный штраф за такие нарушения для должностных лиц составляет от 50 до 150 тысяч рублей, но с учетом исключительных обстоятельств суд назначил штраф ниже минимального размера – 25 тысяч рублей.

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