Спектакли театра Олега Табакова пройдут в кузбасских городах

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В Кемеровской области стартовали гастроли Московского театра Олега Табакова, приуроченные к 300-летию Кузбасса. Артисты знаменитого театра выступят в Кемерове и Новокузнецке.

Приезд Московского театра мог не состояться, были опасения из-за ситуации с COVID-19. Тем не менее гастроли все же начались с условием обязательного обеспечения всех мер безопасности, о чем рассказала на пресс-конференции, приуроченной к открытию гастролей, заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса Юлия Тихонова. В числе необходимых ограничений — заполняемость залов на 50% и масочный режим.


Кузбасовцы смогут увидеть два спектакля – "Кукла для невесты" и "Старший сын". Театр Табакова приехал в регион по федеральной программе "Большие гастроли".

– Надеюсь, что ваши зрители получат большое удовольствие от этих прекрасных спектаклей, на которые и в Москве трудно попасть, – отметил начальник отдела гастрольных программ ФГБУК "Росконцерт" Владимир Черкасов.

Режиссер спектакля "Старший сын" Алена Лаптева добавила, что ее постановка немного разнится с теми, что идут в других театрах. Поэтому пьеса в новом прочтении должна заинтересовать аудиторию.

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