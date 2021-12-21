Спектакль "Принцесса на горошине" покажут со сцены Театра для детей и молодежи в Кемерове

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Кемеровский Театр для детей и молодежи приглашает на сказочный детский спектакль.

"Принцесса на горошине " ‒ один из самых известных сказочных сюжетов.

Когда принцу пришла пора жениться, на воротах дворца появилось объявление "Требуется принцесса". Но не дождался принц визита настоящей принцессы ‒ сам отправился на ее поиски. Обойдя другие сказочные королевства, принц вернулся домой, где и нашел ту, о которой мечтал.
Однако король и королева сомневаются в благородном происхождении прекрасной незнакомки и устраивают ей непростое испытание...

Чудесную историю любви, которую спасла маленькая горошина, придумал великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. А в нашем театре эта сказка, которой почти 200 лет, превратилась в добрый и веселый спектакль.

Автор произведения: Г.Х. Андерсен

Режиссер-постановщик: Ирина Латынникова

Жанр спектакля: спектакль для детей

Продолжительность: 1 час 30 мин.

Время спектакля: 19.00

Возрастная категория: 4+


Сайт театра: http://www.kemteatr.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/kemteatr

НОВЫЙ ГОД.... НАСТАЕТ!

ДЕКАБРЬ 2021

24 (пт)16:00, 25 (сб)10:00, 19:00, 26 (вс)13:00, 16:00, 19:00, 28 (вт)19:00, 30 (чт)14:00 Премьера Принцесса на горошине (Г. Х. Андерсен) и Новогодняя игровая театрализованная программа 4+

ЯНВАРЬ 2022

02 (вс)11:00 Маленький Дед Мороз (Новогодняя интерактивная забава у камина для взрослых детей и маленьких взрослых) 3-8 лет

02 (вс)13:00, 16:00, 03 (пн)11:00 Принцесса на горошине (Г. Х. Андерсен) и Новогодняя игровая театрализованная программа 4+

03 (пн)16:00 Маленький Дед Мороз (Новогодняя интерактивная забава у камина для взрослых детей и маленьких взрослых) 3-8 лет

04 (вт)16:00, 05 (ср)16:00, 19:00, 06 (чт)13:00 Принцесса на горошине (Г. Х. Андерсен) и Новогодняя игровая театрализованная программа 4+

06 (чт)15:30 Маленький Дед Мороз (Новогодняя интерактивная забава у камина для взрослых детей и маленьких взрослых) 3-8 лет

07 (пт)13:00 Принцесса на горошине (Г. Х. Андерсен) и Новогодняя игровая театрализованная программа 4+

08 (сб)11:00 Маленький Дед Мороз (Новогодняя интерактивная забава у камина для взрослых детей и маленьких взрослых) 3-8 лет

08 (сб)13:00 Принцесса на горошине (Г. Х. Андерсен) и Новогодняя игровая театрализованная программа 4+

09 (вс) 10:00 Что случилось с крокодилом (М. Москвина) 3+

09 (вс) 12:00 Маленькие дикари (Э.Сетон-Томпсон) 6+


Касса театра ☎ 36 79 68 (10.00-18.30 без перерывов и выходных)

Да!
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