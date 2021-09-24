Спектакль по пьесе современного драматурга состоится в кемеровском театре

Иван Вырыпаев – один из наиболее интересных драматургов последнего времени. Безусловно, его пьесы «Кислород», «Танец Дели», «Июль» и другие – очень важные тексты последних десятилетий для русской культуры.

Театр для детей и молодежи предлагает вашему вниманию спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Пьяные».

Действие спектакля происходит в течение одной ночи. Заявленные драматургом персонажи, несвязанные между собой мужчины и женщины – люди разных возрастов и профессий – изрядно выпили. Но то, что герои находятся в состоянии алкогольного опьянения – не самое значимое обстоятельство в пьесе. Да, все действующие лица вдребезги пьяные, но это скорее образ предельного состояния человека, когда он становится как бы антенной для витающих вокруг смыслов.

Девушка и директор кинофестиваля, супермодели и их общий мужчина, банкиры и их жены, офис-менеджеры и проститутка… Оказавшись на улице ночного города, они неожиданно пересекаются, переживая важнейшие события в своей жизни, и, преодолевая обычные правила и запреты, говорят о самом главном.

Спектакль идет без антракта. Как в жизни, так и в «Пьяных» нет перерыва. Можно отворачиваться, закрывать глаза, затыкать уши, но жизнь будет идти дальше. И лучшее, что можно сделать – смотреть и слушать, постигать всю глубину реальности, чтобы все-таки обнаружить в ней что-то ценное.

В постановке заняты артисты Елена Терновая, Сергей Синицын, Федор Шишмарев, Максим Голубцов, Светлана Лопина, Федор Бодянский, Вероника Киселева, Григорий Забавин, Евгений Белый и др. Режиссер-постановщик: Ирина Латынникова.

Спектакль для взрослых "Пьяные" (ресторан "Жара"), 18+

25 сентября, 19:00

Принимается оплата по "Пушкинской карте"