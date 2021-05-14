Спектакль по пьесе Н.В. Гоголя состоится в кузбасской филармонии

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5 июня в Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова пройдет спектакль-комедия "Игроки" по мотивам пьесы Николая Гоголя.

В субботу, 5 июня, в 19:00 филармония представит кемеровчанам спектакль "Игроки " в рамках всероссийского фестиваля "Русская классика на сцене".


Авантюрист и шулер Ихарев обладает необычайным умом и сообразительностью, что очень помогает ему в его сомнительных заработках. Как-то приехав в уездный город, он останавливается в трактире, где идет активная игра в карты. Вооружившись крапленой колодой, он решает поживиться за их счет. Но не тут-то было. Надо же такому случиться – находятся точно такие же сообразительные товарищи, которые тоже хотят свой куш. Желая переплюнуть великих знатоков своего дела, главный герой сам попадает в весьма сложную ситуацию.


Непревзойденный автор вложил в эту пьесу все: и драму, юмор, интригу, сатиру. А в руках талантливого режиссера известная пьеса воплотилась новым искрометным прочтением, полным яркой молодой энергии и авантюризма в исполнении замечательных, популярных артистов театра и кино.


В ролях: Иван Стебунов, Алексей Демидов, Илья Коробко, Владислав Гандрабура, Макар Запорожский, Филипп Бледный, Александр Алешкин, Михаил Маликов. Режиссер: Илья Бледный. Возрастное ограничение 16+.

Да!
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