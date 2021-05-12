Спектакль по мотивам повести известного писателя состоится в кузбасской филармонии

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4 июня в Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова пройдет спектакль "Жениться вам надо, барин" по мотивам повести Николая Некрасова "Осенняя скука".

В пятницу, 4 июня, в 19:00 филармония представит кемеровчанам спектакль "Жениться вам надо, барин" в рамках всероссийского фестиваля "Русская классика на сцене".


Помещик и его челядь прилегли после обеда поспать и проснулись аж в девять часов вечера. "Что делать?" — мается помещик. И барин начинает чудить, пытаясь хоть как-то развлечься. В ход идут любые фантазии: пляски, хороводы, цыганские песни, стрельбы из ружья, взаимные перебранки. Под стать барину и слуги. Они такие же полусонные и томящиеся от безделья.


В ходе спектакля зритель начинает понимать, что перед ним не просто красочный калейдоскоп скоморошества, плясок и музыкальных номеров. Спектакль выстроен по принципу контраста — в разгар веселья он призывает задуматься о достаточно серьёзных вещах. Ведь не только барин Ласуков, а многие поколения русских людей мучительно пытаются найти ответ на вопросы: "Что делать?", "Кто виноват?", "Как жить?"


Роли исполняют: Марат Башаров, Дмитрий Мухамадеев/Илья Бледный, Анжелика Каширина/Екатерина Африкантова, Елена Торшина, Андрей Батуханов, Андрей Пурчинский, Игорь Бушмелев. Возрастное ограничение 12+.

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