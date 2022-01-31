Спектакль "Что творят мужчины" состоится в Филармонии Кузбасса

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Государственная Филармония Кузбасса приглашает на комедию "Что творят мужчины".

Показ спектакля состоится в среду, 16 февраля, в 19:00


Спектакль "Что творят мужчины"

Странный, загадочный и волшебный мир театра. Кто хоть раз в жизни не хотел подсмотреть за кулисы и не увидеть его своими глазами с другой стороны? Как рождаются спектакли? Как репетируют актеры? О чем они в тайне мечтают и чего хотят? На все эти вопросы вы найдете ответы в комедии "Что творят мужчины".


Действие пьесы разворачивается в революционном Петрограде в 1920 году прямо на сцене театра. Через неделю премьера, но написанная автором пьеса никак не принимается новым редактором, который ничего не понимает в театре. Потому что он бывший моряк и видит театр по-своему. Он убежден, что в ней не хватает огонька и революционного духа, и хочет сделать ее серьезнее, как того требует новая власть. Но вот парадокс, чем больше своих поправок вносит редактор, тем смешнее и смешнее становится пьеса. Время идет - день премьеры неумолимо приближается, а разрешения на постановку все нет и нет.


В спектакле много интересных сценических находок и комедий положений, и абсурд, и эксцентрика, и даже цирк.


Постановка полна ярких актерских превращений. И делают это актеры так искрометно, с тонким юмором и иронией, что вам вместе с ними будет весело, грустно, смешно, и вы узнаете, чего же все-таки они хотят?! Такой комедии пролетарская сцена еще не видела.


16+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
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