СПЧ порекомендовал правительству ввести полный запрет на передачу сельхозземель угольщикам в Кузбассе

Список рекомендаций, в который вошло соответствующее предложение, был сформирован по итогам заседания по теме гражданского участия в обеспечении экобезопасности и сохранении климата, сообщили РИА «Новости».

Так, специалисты СПЧ обратили внимание на проблемы с экологией в Кемеровской области, решить часть из которых, по их мнению, возможно при помощи введения полного запрета на передачу сельхозземель для целей по добыче угля. Вместе с этим, они рекомендовали ограничить и добычу, а также погрузку указанных ископаемых в черте населенных пунктов.

Кроме того, СПЧ предложил кабмину разработать проект по постепенному отказу от расширения географии добычи ископаемого топлива с введением запрета на разработку новых месторождений угля, нефти, а также газа. Сделать это необходимо для достижения углеродной нейтральности. В том же случае, если предложенные меры будут приняты, то произойдет это к 2050 году.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Путин поручил властям разобраться с экологическими проблемами в кузбасских городах. Новость с соответствующим содержанием публиковалась на нашем сайте.