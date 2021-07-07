СПЧ порекомендовал правительству ввести полный запрет на передачу сельхозземель угольщикам в Кузбассе

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Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендовал кабмину обеспечить соблюдение экологических прав жителей Кемеровской области за счет введения ограничений на передачу сельхозземель для угледобычи.

Список рекомендаций, в который вошло соответствующее предложение, был сформирован по итогам заседания по теме гражданского участия в обеспечении экобезопасности и сохранении климата, сообщили РИА «Новости».


Так, специалисты СПЧ обратили внимание на проблемы с экологией в Кемеровской области, решить часть из которых, по их мнению, возможно при помощи введения полного запрета на передачу сельхозземель для целей по добыче угля. Вместе с этим, они рекомендовали ограничить и добычу, а также погрузку указанных ископаемых в черте населенных пунктов.


Кроме того, СПЧ предложил кабмину разработать проект по постепенному отказу от расширения географии добычи ископаемого топлива с введением запрета на разработку новых месторождений угля, нефти, а также газа. Сделать это необходимо для достижения углеродной нейтральности. В том же случае, если предложенные меры будут приняты, то произойдет это к 2050 году.


Напомним, что ранее стало известно о том, что Путин поручил властям разобраться с экологическими проблемами в кузбасских городах. Новость с соответствующим содержанием публиковалась на нашем сайте.

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