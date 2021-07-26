Спавший в траве кузбассовец попал под бульдозер

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Водитель тяжелой техники в Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, предположительно, задавив уснувшего в растениях земляка.

Инцидент, послуживший поводом для возбуждения уголовного делопроизводства по ч. 1 ст. 109 УК РФ, произошел в Кузбассе 23 июля текущего года. Тогда же ранним утром к правоохранителям поступило сообщение об обнаружении тела 31-летнего мужчины на одном из полей в Прокопьевске.


Исходя из предварительной информации, представленной в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, известно, что через местность, где был найден труп мужчины, проезжался водитель бульдозера. Тело погибшего было обнаружено на колее, на которой присутствовали следы тяжелой техники.


Силовикам также удалось установить, что сам погибший посещал поле для сбора металлолома, а последние три дня до гибели он распивал горячительные напитки.

- Предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он уснул в траве. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти потерпевшего, - уточнили в ведомстве.

Правоохранители продолжают работать над установлением всех обстоятельств происшествия. Расследование дела продолжается.

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