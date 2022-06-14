Спасение собаки из технологической ямы попало на видео в Кузбассе

Инцидент произошел в Междуреченске. Местные жители сообщили в поисково-спасательную службу, что собака попала в технологическую яму на территории котельной. Самостоятельно животное выбраться не могло.

На место выехали спасатели. Специалистам удалось вытащить собаку из "ловушки" с помощью петли для отлова животных. После этого животное передали работникам котельной, сообщают в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

Помощь ветеринара не потребовалась.