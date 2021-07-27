Спасение маленького ребенка новокузнечанкой попало на камеру

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В Сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент падения малыша из окна дома в Новокузнецке. По стечению обстоятельств, в это время рядом оказалась женщина, которая поймала ребенка.

На размещенном ролике видно, как женщина подбегает и ловит ребенка, выпавшего из окна. Запись опубликована "Опер-ТВ". По информации правоохранителей, полуторагодовалый мальчик оказался на окне, пока его родители ненадолго отвлеклись.

– Этого оказалось достаточно, чтобы едва не произошла трагедия, – рассказали в программе.

Спасительница передала малыша родителям и ушла. Кадры распространились в соцсетях, полицейские просили откликнуться отважную новокузнечанку, что и произошло спустя время. Как оказалось, 64-летняя горожанка возвращалась из магазина и заметила мальчика, после чего бросила пакеты и побежала на помощь, отметили в региональном ГУ МВД.


О происшествии стало известно 22 июля текущего года.

Видео: Опер-ТВ
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