Спасение маленького ребенка новокузнечанкой попало на камеру

На размещенном ролике видно, как женщина подбегает и ловит ребенка, выпавшего из окна. Запись опубликована "Опер-ТВ". По информации правоохранителей, полуторагодовалый мальчик оказался на окне, пока его родители ненадолго отвлеклись.

– Этого оказалось достаточно, чтобы едва не произошла трагедия, – рассказали в программе.

Спасительница передала малыша родителям и ушла. Кадры распространились в соцсетях, полицейские просили откликнуться отважную новокузнечанку, что и произошло спустя время. Как оказалось, 64-летняя горожанка возвращалась из магазина и заметила мальчика, после чего бросила пакеты и побежала на помощь, отметили в региональном ГУ МВД.

О происшествии стало известно 22 июля текущего года.