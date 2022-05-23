Спасение лосихи из ямы с гудроном попало на видео в Кузбассе

Инцидент произошел вблизи одного из заводов в Топках. Вышедшая из лесополосы лосиха застряла в яме Работники охранного предприятия, проводившие патрулирование территории, попытались вытащить животное самостоятельно, однако не смогли. Тогда они подложили под голову животного доску и вызвали спасателей.

Как уточнили корреспонденту AVOKADO в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса, оказалось, что яма была заполнена гудроном. Специалисты привязали веревки к ногам животного и смогли вытянуть на берег. После этого лосиха пришла в себя и убежала, рассказали журналисту AVOKADO в агентстве.

Происходящее специалисты снимали на камеру.