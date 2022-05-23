Спасение лосихи из ямы с гудроном попало на видео в Кузбассе

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Фото:  

Специалисты в Кемеровской области вызволили дикое животное из "ловушки" гудрона.

Инцидент произошел вблизи одного из заводов в Топках. Вышедшая из лесополосы лосиха застряла в яме Работники охранного предприятия, проводившие патрулирование территории, попытались вытащить животное самостоятельно, однако не смогли. Тогда они подложили под голову животного доску и вызвали спасателей.


Как уточнили корреспонденту AVOKADO в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса, оказалось, что яма была заполнена гудроном. Специалисты привязали веревки к ногам животного и смогли вытянуть на берег. После этого лосиха пришла в себя и убежала, рассказали журналисту AVOKADO в агентстве.


Происходящее специалисты снимали на камеру.

Видео: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Да!
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