Спасение лосихи из мазутного озера попало на видео в Кузбассе

Инцидент произошел на одном из заводов в Топках. Лосиха застряла в яме между корпусами. Работники предприятия попытались вытащить животное самостоятельно, однако не смогли. После этого на место выехали спасатели.

Как уточнили корреспонденту AVOKADO в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса, оказалось, что яма была заполнена мазутом. Специалисты привязали веревки к ногам животного и смогли вытянуть на берег. После этого лосиха пришла в себя и убежала, рассказали журналисту AVOKADO в агентстве.

Происходящее специалисты снимали на камеру.