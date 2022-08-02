Спасение из пожара понадобилось нескольким кузбассовцам

Инцидент произошел днем в Прокопьевске. В экстренные службы поступил сигнал о возгорании, возникшем в доме на улице 10 микрорайон. Прибывшие на место пожарные увидели, что из окна квартиры на четвертом этаже пятиэтажки идет дым, рассказали журналисту AVOKADO в кузбасском МЧС.

По лестничным проходам огнеборцы вывели троих человек. Эвакуация остальных жильцов дома не потребовалась. В результате пожара обгорела бытовая техника на площади в полтора "квадрата". Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Для тушения привлекались 11 человек и три единицы техники.