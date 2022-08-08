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Спасавшийся от духоты кузбассовец устроил дебош в автобусе

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В одном из городов Кемеровской области пассажир общественного транспорта взялся за молоток из-за жары в салоне.

По словам беловчан, инцидент произошел на автобусном маршруте №101 между Евтино и Коновалово. Кузбассовцы рассказали, что пассажир общественного транспорта потребовал открыть окна из-за духоты. Водитель отказался, так как уже были открыты люки.

‒ После этого, пассажир с агрессией схватил молоток, направился к водителю с угрозами (орал матом), что разобьет окна, водитель на ходу пытался его успокоить, но мужчина побежал к ближайшему большому окну, и со всей силы ударил по нему (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ гласит сообщение в социальных сетях.

Также горожане отметили, что после этого водитель остановил автобус и вызвал полицию, а дебошир якобы пытался сбежать.


В ГУ МВД России по Кемеровской области журналисту AVOKADO рассказали, что такой сигнал действительно поступал. Пассажиру автобуса стало плохо и он попросил работников общественного транспорта открыть окно. Получив отказ, он схватил аварийный молоток и попытался разбить стекло, однако не смог.


В итоге стороны пришли к примирению.

Да!
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