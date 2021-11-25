Спасательные работы на шахте "Листвяжная" остановились из-за угрозы взрыва

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Спасатели приостановили работу на беловской шахте "Листвяжная" из-за опасности взрыва.

Горноспасатели временно остановили работы на шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь") в Беловском городском округе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, это произошло из-за опасности взрыва.


По официальной информации на 16:00 25 ноября, 43 человека получают медицинскую помощь. Четверо находятся в тяжелом состоянии. В шахте остаются 35 горняков. Власти подтвердили смерть 11 человек.


В Кузбасс выехали замглавы Минздрава Олег Гриднев и глава Ростехнадзора Александр Трембицкий. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших работников шахты.

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