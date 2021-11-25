Горноспасатели временно остановили работы на шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь") в Беловском городском округе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, это произошло из-за опасности взрыва.

По официальной информации на 16:00 25 ноября, 43 человека получают медицинскую помощь. Четверо находятся в тяжелом состоянии. В шахте остаются 35 горняков. Власти подтвердили смерть 11 человек.

В Кузбасс выехали замглавы Минздрава Олег Гриднев и глава Ростехнадзора Александр Трембицкий. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших работников шахты.