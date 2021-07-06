Еще один must have этого лета – трусики с высокой талией. Если вы не любите особенно откровенное бикини, то это модель точно придется вам по душе. Раздельный купальник с прорезями или шнуровкой на лифе и трусиках будет не только в меру скромным, но и довольно привлекательным. К тому же здесь вы можете включить свою фантазию и объединить тренды. Например, выбрав вязаный верх и однотонный низ с высокой талией.