Свои тенденции есть везде. И пляжной моды это тоже касается. Асимметрия, слитный вариант или интересный принт? Какие купальники лучше всего взять с собой на отдых, читайте в нашем материале.
Назад в Малибу
Последняя серия популярного сериала «Спасатели Малибу» вышла 22 года назад. А мода на купальники, как у Памелы Андерсон, не прошла до сих пор. Минималистичная модель закрытого кроя – один из самых популярных запросов в магазинах. Выбор цвета наряда для летнего отдыха остается за вами. Вы можете полностью повторить образ героини Памелы из одного из самых просматриваемых телевизионных шоу, выбрав красный купальник, или окончательно погрузиться в классику, облачившись в черный или белый цвет.
Бабушка связала
В детстве носить вязаные вещи было принято в морозные дни. Бабушки и мамы вязали нам теплые носки, шарфы и жилетки для холодной зимней поры. Сегодня же вещи в технике кроше являются незаменимым атрибутом летнего гардероба. Советуем этим летом приобрести и купальник, связанный крючком. Комбинируйте лиф, созданный в этой технике, с плавками из другого комплекта. А однотонное бикини в технике кроше можно украсить морскими элементами: ракушками, звездочками или жемчужинами.
Оголенное плечо
Хит этого и прошлого лета – асимметричные элементы. Тренд, который устоялся и не хочет уходить. Разные вырезы: будь то оголяющие живот или спину сетчатые вставки на боку или груди. Все это крайне сексуальная и дерзкая тенденция. А закрытый вариант с оголенным плечом и вовсе можно превратить в вечерний наряд, дополнив его длинной юбкой и украшениями.
Ставка на ретро
И снова ностальгия возвращает нас к ретро-принтам. Купальники в клетку виши и с орнаментом в морской тематике сегодня просто обязаны быть в пляжной сумочке у каждой модницы. Выбирайте слитные варианты с крупными морскими звездами или раздельное бикини в розовую клетку. Окунитесь в прошлое еще больше, нарядившись в лиф с короткими объемными рукавами.
Вариант для скромниц
Еще один must have этого лета – трусики с высокой талией. Если вы не любите особенно откровенное бикини, то это модель точно придется вам по душе. Раздельный купальник с прорезями или шнуровкой на лифе и трусиках будет не только в меру скромным, но и довольно привлекательным. К тому же здесь вы можете включить свою фантазию и объединить тренды. Например, выбрав вязаный верх и однотонный низ с высокой талией.
Перевернутое бикини
Instagram-модели любят дерзкие и интересные наряды. На этот раз инсайдеры задали тренд на перевернутое бикини. Как повторить их образ, спросите вы? Очень легко. Возьмите любой свой лиф на тонких веревочках и повяжите их наоборот: те бретели, что затягиваются на спине, завяжите на шее. Еще сексуальнее такой верх будет смотреться с высокими трусиками.
Завязки повсюду
Простая и креативная модель бикини – купальник на завязках. В 2021 году дизайнеры, мягко сказать, помешались на шнуровке. Они использовали ее для платьев, пиджаков, брюк и топиков. Не обошлось и без пляжных нарядов. В случае с купальником все так же, как и с другой одеждой. Расположить завязки следует на талии, груди или бедрах.
Будьте на высоте нынешним летом не только на пляже, но и во время городских прогулок. Читайте наш материал: «Сетка и бра: гид по стильным трендам лета 2021 года».
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