Спасатели вывели из леса сразу двух пропавших кузбассовцев

Инцидент произошел близ деревни Илиндеевка Кемеровского района. Мужчина и женщина ушли в лес и не вернулись домой, после чего к их поискам приступили спасатели.

Как уточнили журналисту AVOKADO в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса, двое кузбассовцев 1942 года рождения заблудились в лесном массиве. Специалистам удалось отыскать их и вывести в безопасное место.

От медицинской помощи кузбассовцы отказались.