Спасатели вытащили из Томи пьяную кемеровчанку

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Жительница кузбасской столицы едва не утонула, отправившись купаться в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел 28 июня на реке Томь в Кемерове. Вечером в воду зашла женщина и через какое-то время начала тонуть, при этом не подавая явных сигналов бедствия, как это обычно бывает в таких случаях. Горожанку заметили спасатели, которые транспортировали кемеровчанку на берег и оказали первую помощь. Выяснилось, что женщина попала в опасную ситуацию из-за алкогольного опьянения и спазма сосудов ноги.


Всего за июнь спасателям удалось спасти 16 купальщиков в Кемерове. Гибели людей на воде удалось избежать, сообщают в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.


Специалисты напоминают, что алкоголь увеличивает теплоотдачу организма, и нахождение в воде в момент опьянения может вызвать резкий спазм не только периферических сосудов, но и сосудов жизненно важных органов.

Да!
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