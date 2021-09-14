Спасатели вытащили голову ребенка из спинки стула в Новокузнецке

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Маленький новокузнечанин проявил любопытство и засунул голову в спинку стула, но достать часть тела из отверстия в мебели не смог.

Инцидент произошел на минувшей неделей в южной столице Кузбасса, где помощь спасателей потребовалась любознательному малышу, который застрял головой в спинке стула.


Чтобы освободить свое чадо из плена родители обратились к специалистам. Как итог: голову ребенка удалось вытащить из отверстия, помощь медиков ему не потребовалась, пояснили в Управлении по защите населения и территории Новокузнецка.

Также сотрудники ведомства рассказали и о других случаях спасения на территории города. Помимо того, что спасателям неоднократно приходилось деблокировать людей из искореженных при ДТП автомобилей, помощь была оказана и собакам, попавшим в западню. Как оказалось, один четвероногий друг свалился в погреб, второй оказался в западне в заброшенном доме, а третий провалился в открытый колодец.

Фото: Управление по защите населения и территории Новокузнецка

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