Спасатели вытащили голову ребенка из спинки стула в Новокузнецке

Инцидент произошел на минувшей неделей в южной столице Кузбасса, где помощь спасателей потребовалась любознательному малышу, который застрял головой в спинке стула.
Чтобы освободить свое чадо из плена родители обратились к специалистам. Как итог: голову ребенка удалось вытащить из отверстия, помощь медиков ему не потребовалась, пояснили в Управлении по защите населения и территории Новокузнецка.
Также сотрудники ведомства рассказали и о других случаях спасения на территории города. Помимо того, что спасателям неоднократно приходилось деблокировать людей из искореженных при ДТП автомобилей, помощь была оказана и собакам, попавшим в западню. Как оказалось, один четвероногий друг свалился в погреб, второй оказался в западне в заброшенном доме, а третий провалился в открытый колодец.
Фото: Управление по защите населения и территории Новокузнецка
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