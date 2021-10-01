Спасатели выпустили запертую внуком кемеровчанку с балкона

Опасность подстерегала полуторогодовалого малыша в одной из кемеровских квартир в доме по улице Дарвина. Так, маленький мальчик запер свою 65-летнюю бабушку на балконе, а сам остался без надзора взрослых в квартире с включенной газовой плитой.

Однако крики женщины услышали прохожие, которые вызвали спасателей. Когда специалисты прибыли на место, то при помощи специального инструмента вскрыли двери в жилище и освободили "пленницу".

– Увидев незнакомых людей, мальчик даже не испугался, а взял за руку одного из спасателей и повел его в свою комнату показывать игрушки, – прокомментировали в кемеровской службе спасения.

В медицинской помощи ни малыш, ни пожилая дама не нуждались. В общей сложности за прошедшие сутки кемеровские спасателям поступало 22 обращения с просьбой о помощи от горожан.