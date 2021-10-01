Спасатели выпустили запертую внуком кемеровчанку с балкона

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Малолетний житель кузбасской столицы запер свою бабушку на балконе, а сам остался в квартире, где на включенной газовой плите варилась каша.

Опасность подстерегала полуторогодовалого малыша в одной из кемеровских квартир в доме по улице Дарвина. Так, маленький мальчик запер свою 65-летнюю бабушку на балконе, а сам остался без надзора взрослых в квартире с включенной газовой плитой.


Однако крики женщины услышали прохожие, которые вызвали спасателей. Когда специалисты прибыли на место, то при помощи специального инструмента вскрыли двери в жилище и освободили "пленницу".

Увидев незнакомых людей, мальчик даже не испугался, а взял за руку одного из спасателей и повел его в свою комнату показывать игрушки, прокомментировали в кемеровской службе спасения.

В медицинской помощи ни малыш, ни пожилая дама не нуждались. В общей сложности за прошедшие сутки кемеровские спасателям поступало 22 обращения с просьбой о помощи от горожан.

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