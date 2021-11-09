Спасатели в Новокузнецке сняли детей с тонкого льда

По данным новокузнецкой службы спасения, местные жители в минувшие выходные, 5 ноября, заметили двух несовершеннолетних девочек, которые прогуливались по Томи в районе Топольников. При этом на следующий день в субботу, 6 ноября, на тонкий лед вышла группа из 13 рыбаков.

Специалисты отметили, что толщина льда сейчас небезопасна, а в те дни она была всего семь сантиметров (безопасно – не менее 10 сантиметров, при массовой рыбалке – не менее 25 сантиметров).

Несмотря на смертельную опасность в воскресенье на замерзшей реке очевидцы заметили еще нескольких подростков.