Спасатели в Кузбассе вытащили замерзавших под гаражом щенков

Спасатели города Юрги получили сообщение о том, что в одном из гаражных кооперативов города находятся щенки. Обратившийся в службу местный житель рассказал, что животные находятся под одним из гаражей.



Для проведения операции прибывшие на место специалисты окопали гараж с разных сторон. После этого животных извлекли с помощью петли, сообщают в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

В настоящее время щенки переданы инспектору по обращению с животными.