Спасатели в Кемерове вытащили запершегося в комнате ребенка через окно

Инцидент произошел в Ленинском районе Кемерова. К молодой женщине, матери полуторагодовалого мальчика, пришла подруга с детьми двух и пяти лет. В ходе игры в прятки, которую затеяли дети, сын хозяйки закрылся в комнате один. Самостоятельно справиться с проблемой женщинам не удалось, поэтому они вызвали спасателей.
‒ Чтобы не взламывать дверь, специалисты решили попасть в квартиру первого этажа через окно, ‒ сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.
Ребенка передали матери. Медицинская помощь несовершеннолетнему кемеровчанину не потребовалась.
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