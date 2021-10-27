Спасатели в Кемерове вытащили запершегося в комнате ребенка через окно

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Молодая жительница столицы Кузбасса обратилась к специалистам за помощью: ее полуторагодовалый ребенок закрылся в комнате один. Малыша пришлось доставать через окно.

Инцидент произошел в Ленинском районе Кемерова. К молодой женщине, матери полуторагодовалого мальчика, пришла подруга с детьми двух и пяти лет. В ходе игры в прятки, которую затеяли дети, сын хозяйки закрылся в комнате один. Самостоятельно справиться с проблемой женщинам не удалось, поэтому они вызвали спасателей.

‒ Чтобы не взламывать дверь, специалисты решили попасть в квартиру первого этажа через окно, ‒ сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Ребенка передали матери. Медицинская помощь несовершеннолетнему кемеровчанину не потребовалась.

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