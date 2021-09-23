Спасатели в Хабаровском крае обнаружили останки экипажа самолета АН-26

В Хабаровском крае спасатели смогли добраться до места крушения самолета. Там были обнаружены обломки самолета и останки членов экипажа. В самолете во время полета находились шесть человек.

В Хабаровском крае спасатели смогли добраться до места крушения самолета. Выяснилось, что все члены экипажа погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС России. Фотографии с места крушения появились в социальных сетях.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее редакция AVOKADO писала о крушении самолета АН-26 под Хабаровском.