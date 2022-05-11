Спасатели помогли жительнице Кузбасса с детьми выбраться из плена квартиры

Инцидент произошел в городе Юрга в Кемеровской области, где женщина с двумя малолетними детьми стала пленницей жилища после того, как сломался замок на входной двери. На помощь она призвала спасательную бригаду.

– Спасатели Юргинского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, при помощи аварийно-спасательного инструмента открыли дверь, – уточнили в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в Кузбассе кот стал пленником бетонных стен.