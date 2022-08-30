Спасатели помогли кемеровчанке вытащить ребенка из комнаты

Инцидент произошел в одном из кемеровских домов. Оказалось, что захлопнулась межкомнатная дверь, которую своими силами женщина открыть не смогла. В это время в запертом пространстве находился ее малолетний ребенок.
– Спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место при помощи аварийно-спасательного инструмента открыли дверь, ребенка передали матери, – сообщили специалисты в своих соцсетях.
Медицинская помощь никому не потребовалась.
Фото: Агенство по защите населения и территории Кузбасса
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