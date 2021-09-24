Спасатели показали первые кадры с места крушения вертолета Ка-27 на Камчатке

На опубликованном спасателями ролике видно, как на сопке Острая на Камчатке лежат обломки вертолета Ка-27. Несмотря на труднодоступность места (на высоте около 950 м), по которому разметало части транспорта, экстренным службам удалось добраться до него.

- По предварительной информации, после осмотра места крушения с воздуха, выживших нет, - сообщили спасатели ТАСС.

Напомним, что вертолет Ка-27 ФСБ России, на борту которого находились три человека, жестко приземлился около горы Острой в Камчатском крае. Она находится примерно в 5 км от поселка Сосновка Елизовского муниципального района Камчатки, ее высота составляет 1 233 м над уровнем моря.