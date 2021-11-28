Спасатели подняли на поверхность пять тел горняков шахты "Листвяжная"

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Власти Кузбасса сообщили об обнаружении тел пяти шахтеров "Листвяжной". Все они предварительно опознаны.

Сегодня, 28 ноября, появилась информация о том, что тела пяти погибших в беловской шахте были обнаружены на глубине 365 метров. Спасатели шли к ним 4,6 километра. Отмечается, что взрыв застал горняков на их рабочих местах.

— Тела шахтеров подняты на поверхность. Сотрудниками компании они опознаны, для дальнейшего опознания будут приглашены родственники. Это горняки с участка подготовительных работ №5, — передает слова Сергея Цивилева пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Сообщается, что поисково-спасательная операция на шахте вновь приостановлена из-за неблагоприятной газовой обстановки. Для возобновления поисков под землю продолжают закачивать азот — это поможет избежать взрыва и новых жертв.

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