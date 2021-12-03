Власти Кузбасса сообщили об обнаружении еще нескольких тел работников шахты "Листвяжная". Накануне, 2 декабря, были подняты трое. Предварительно удалось опознать по номеру головного светильника Капленко А.Г. и Ковалева О.Ф. Еще одно тело не имело каких-либо опознавательных знаков.



Сегодня ночью в официальном Telegram-канале Сергея Цивилева появилась запись еще о нескольких обнаруженных телах.

‒ Отделения ВГСЧ подняли из шахты еще шесть тел погибших шахтеров, ‒ говорится в сообщении.

Данные о личности погибших на момент выхода новости не опубликованы.

Ранее спасатели подняли на поверхность два тела горняков. Семьи погибших получат от региона дополнительные выплаты.