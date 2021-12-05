Накануне, 4 декабря, стало известно, что горноспасатели подняли на поверхность тела двоих человек, которые погибли во время ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. По информации властей региона, работы по поиску остальных жертв инцидента ведутся круглосуточно.

– Работают две пробуренные скважины. Через первую осуществляется закачка азота и хладона, через вторую — выход газов и мониторинг газовой обстановки в шахте,– говорится в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Информация о личности погибших на момент выхода новости не была опубликована.