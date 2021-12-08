Согласно официальной информации на утро 8 декабря, сотрудники МЧС подняли из "Листвяжной" 14 тел погибших. Среди них 13 шахтеров и один горноспасатель.
‒ Отделения ВГСЧ подняли из шахты "Листвяжная" еще 13 тел погибших — 12 шахтеров и одного горноспасателя. Спасатели подняли из "Листвяжной" тело еще одного погибшего шахтера, — говорится в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Напомним, накануне сообщалось, что сотрудникам МЧС осталось обследовать менее километра выработок беловской шахты.
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