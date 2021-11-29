Местонахождение погибших на "Листвяжной" шахтеров стало известно. Подробности озвучил источник в экстренных службах, передает ТАСС.

– Предполагаемое, вероятное местонахождение большинства горняков в шахте известно, но пока из-за сильной загазованности и сохраняющейся угрозы взрыва там работы вести нельзя, – рассказал собеседник.

При этом он добавил, что эпицентр взрыва зафиксирован в районе вентиляционного штрека, который расположен на глубине 250 метров под землей. По предварительным данным, трагедия произошла из-за внезапного выброса метана в момент, когда велась смена рабочих.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти РФ отказались от введения общенационального траура после ЧП на кузбасской шахте. Также стало известно об улучшении состояния здоровья выжившего спасателя Александра Заковряшина после аварии на "Листвяжной".