Спасатели открыли для кузбассовцев 34 пляжа и 53 места отдыха у воды

Сейчас на территории шахтерского края открыты 53 места массового отдыха людей у воды и в общей сложности 34 пляжей, дно которых подробно изучили спасатели. В сезон летнего отдыха специалисты оборудовали указанные территории в соответствии с требованиями.

— Для обеспечения безопасности отдыхающих на территории пляжа имеется спасательный пост со спасательными средствами и средствами оказания первой помощи пострадавшим, — прокомментировали представители ГУ МЧС Кузбасса.

В ведомстве напомнили жителям региона, что погружаться в воду необходимо только на санкционированных пляжах и проверенных местах отдыха в целях безопасности.