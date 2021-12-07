По официальной информации, на шахте "Листвяжная" продолжаются поисковые работы. Задействованы от четырех до шести отделений горноспасателей за смену. Сотрудникам МЧС осталось обследовать 890 метров горных выработок.
‒ Подразделения ВГСЧ МЧС России круглосуточно откачивают воду, отбирают пробы воздуха и восстанавливают вентиляционные сооружения, ‒ говорится в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Согласно данным властей, газовая обстановка в шахте стабильна.
Ранее редакция AVOKADO писала о том, что власти региона направят несколько десятков миллионов рублей на помощь семьям погибших и пострадавших из-за ЧП на "Листвяжной".
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