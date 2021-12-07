Спасатели обследуют последние 890 метров выработок "Листвяжной"

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Сотрудники МЧС не обследовали менее километра в поисках погибших во время ЧП на беловской шахте.

По официальной информации, на шахте "Листвяжная" продолжаются поисковые работы. Задействованы от четырех до шести отделений горноспасателей за смену. Сотрудникам МЧС осталось обследовать 890 метров горных выработок.

‒ Подразделения ВГСЧ МЧС России круглосуточно откачивают воду, отбирают пробы воздуха и восстанавливают вентиляционные сооружения, ‒ говорится в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Согласно данным властей, газовая обстановка в шахте стабильна.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что власти региона направят несколько десятков миллионов рублей на помощь семьям погибших и пострадавших из-за ЧП на "Листвяжной".

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