Спасатели обнаружили трупы еще 18 человек в шахте "Листвяжная"

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Специалисты продолжают поиски тел шахтеров и горноспасателей, которые погибли из-за трагического ЧП на "Листвяжной" (ХК "СДС-Уголь").

Сегодня во вторник, 30 ноября, появилась информация, что тела жертв ЧП на шахте "Листвяжная" (ХК "СДС-Уголь") найдены. Теперь специалистам предстоит поднять трупы на поверхность.

– Установлено местонахождение 18 погибших, 10 из них подготовлены к транспортировке, – сообщил источник изданию "Интерфакс".

Осведомленные лица отметили, что после повышения концентрации метана спасателям пришлось экстренно подняться на поверхность и приостановить транспортировку тел. К настоящему моменту удалось отыскать 29 мертвецов, а 11 из них уже подняты.

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