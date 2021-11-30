Сегодня во вторник, 30 ноября, появилась информация, что тела жертв ЧП на шахте "Листвяжная" (ХК "СДС-Уголь") найдены. Теперь специалистам предстоит поднять трупы на поверхность.

– Установлено местонахождение 18 погибших, 10 из них подготовлены к транспортировке, – сообщил источник изданию "Интерфакс".

Осведомленные лица отметили, что после повышения концентрации метана спасателям пришлось экстренно подняться на поверхность и приостановить транспортировку тел. К настоящему моменту удалось отыскать 29 мертвецов, а 11 из них уже подняты.