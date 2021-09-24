Спасатели обнаружили на Эльбрусе тела российских туристов

В Кабардино-Балкарской Республике завершилась операция по спасению группы туристов. Из 19 человек спаслись 14, пятеро ‒ погибли.

Поиск и эвакуация группы с высоты пяти тысяч метров заняли почти восемь часов. В ходе операции по спасению было задействовано 69 человек и 16 единиц техники, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Следственным комитетом инициировано проведение доследственной проверки, сообщает пресс-служба СУ СК по Кабардино-Балкарской Республике.

Напомним, что 23 сентября спасателям поступил сигнал от группы туристов, находящихся на Эльбрусе. Из-за сильного ветра и холода они не смогли продолжить движение по маршруту. В группу входили жители 11 регионов страны.