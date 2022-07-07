Спасатели обнаружили датчик исчезнувшего после обрушения в кузбасской шахте горняка

Тело второго горняка, который исчез 5 июля на шахте "Распадская-Коксовая" после обрушения горной породы, до сих пор не найдено. Стоит отметить, что после ЧП он и еще один шахтер перестали входить на связь, труп второго уже поднят на поверхность. О продвижении поисков рассказал глава Междуреченска Владимир Чернов в своем Telegram-канале.

– Условия сложные. Но с помощью прибора уже удалось обнаружить датчик, который был на пропавшем шахтере. До датчика еще больше 20 метров. Разбор завала продолжается, – уточнил чиновник.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что землетрясение спровоцировало смертельное ЧП на кузбасской шахте. Позже появилась информация об исчезновении под землей двух горняков.