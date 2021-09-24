Спасатели нашли обломки вертолета Ка-27 на Камчатке

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На северном склоне горы Острая Камчатского края обнаружили разбившийся вертолет Ка-27, который ранее пропал с радаров.

Экстренные службы подтвердили, что обнаружили обломки вертолета Ка-27 на Камчатке. Части воздушного транспорта раскидало в труднодоступной местности на горе Острая на высоте более 900 метров.


- Обломки нашли. Там труднодоступная местность, добраться не могут. Что с людьми, неизвестно, - подтвердили спасатели РИА "Новости".


Напомним, 23 сентября в 5.30 по местному времени (20.30 мск) противолодочный вертолет Ка-27 во время учебно-тренировочного полета перестал выходить на связь. На борту находились четыре человека, сотрудники авиационного отряда ФСБ. Их судьба остается неизвестной.

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