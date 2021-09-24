Спасатели нашли обломки вертолета Ка-27 на Камчатке

Экстренные службы подтвердили, что обнаружили обломки вертолета Ка-27 на Камчатке. Части воздушного транспорта раскидало в труднодоступной местности на горе Острая на высоте более 900 метров.

- Обломки нашли. Там труднодоступная местность, добраться не могут. Что с людьми, неизвестно, - подтвердили спасатели РИА "Новости".

Напомним, 23 сентября в 5.30 по местному времени (20.30 мск) противолодочный вертолет Ка-27 во время учебно-тренировочного полета перестал выходить на связь. На борту находились четыре человека, сотрудники авиационного отряда ФСБ. Их судьба остается неизвестной.