Спасатели нашли обломки пропавшего в Хабаровском крае самолета АН-26

Пресс-служба МЧС заявила об обнаружении обломков самолета АН-26 в процессе воздушных поисков. Сейчас спасатели выдвинулись на место происшествия. Информации о жертвах крушения (на борту находился экипаж из шести человек) пока не поступало.

Операция МЧС усложняется труднодоступностью места крушения, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Напомним, что самолет АН-26 исчез с радаров 22 сентября в Хабаровском крае. В поиске задействованы 70 спасателей и 20 единиц техники.