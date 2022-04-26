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Спасатели извлекли тело погибшего шахтера на "Ерунаковской-8"

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Спасательные службы подняли на поверхность тело горняка, погибшего в результате аварии в кузбасской шахте.

Вчера, 25 апреля, на шахте "Ерунаковская-8" произошел прорыв воды с большой дегазационной скважины диаметром около двух метров. В результате аварии погиб один горнорабочий.


Информацию о смерти подтвердили в региональном МЧС. А позже ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о том, что тело умершего подняли.

– Тело погибшего поднято из шахты на поверхность, – сказано в сообщении.

Напомним, редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецком районе произошел прорыв водопровода. Позже прокуратура по факту случившегося организовала проверку, СК возбудил уголовное дело.

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