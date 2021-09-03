Спасатели и скорая помощь прибыли на место крупного ДТП в Кемерове

В пятницу, 3 сентября, на проспекте Октябрьском в Ленинском районе Кемерова произошла авария, в результате которой оказалось заблокировано движение.

— ДТП в Шалготарьяне. 16:50, — рассказали очевидцы в соцсетях.

В ОГИБДД Кемерова подтвердили факт аварии редакции Avoka.do. Собеседник уточнил сайту, что в настоящее время специалисты уже работают на месте.

Также горожане опубликовали кадры с места происшествия. Судя по ним, потребовалось вмешательство не только сотрудников дорожной полиции, но и бригады скорой помощи, а также спасателей. Подробности случившегося устанавливаются.