Спасатели эвакуировали людей из загоревшегося многоквартирного дома в Новокузнецке

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Минувшей ночью в Новокузнецке огонь вспыхнул в пятиэтажном жилом доме. Подробности об эвакуации граждан корреспонденту AVOKADO сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Кузбасса.

Многоквартирный дом на улице Тореза в южной столице Кузбасса загорелся сегодня ночью. Сигнал спасателям поступил в 03:44, через 20 минут на месте уже работали пожарные. На момент прибытия огнеборцев горела открытым пламенем квартира на третьем этаже, а густой дым от очага воспламенения заполонил площадку в подъезде.

– Самостоятельно дом покинули 10 человек, а еще шесть жильцов пожарные эвакуировали по лестничным маршам с третьего и четвертого этажей пятиэтажки, – сообщили редакции AVOKADO в ведомстве.

В результате происшествия в квартире на площади 15 квадратных метров обгорела мебель и бытовая техника. В пресс-службе ГУ МЧС Кузбасса также добавили, что на данный момент причина пожара устанавливается.

Да!
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