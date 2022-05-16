Спасатели достали из Томи тонущего новокузнечанина

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Специалисты сообщили о спасении мужчины в южной столице Кузбасса.

Очевидцы сообщили спасателям о том, что в районе Кузнецкого моста в Новокузнецке тонет человек. Специалисты прибыли на место происшествия на катере, вытащили пострадавшего и оказали ему первую помощь.

– Мужчина находился в шоковом состоянии и был передан бригаде скорой медицинской помощи, – отмечают в пресс-службе МБУ "Защита населения и территории" южной столицы Кузбасса.

Спасатели также напомнили, что официально купальный сезон в Новокузнецке стартует 17 июня. До этого плавать в водоемах опасно, так как вода еще не прогрелась и может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, спазм сосудов и судороги, что несет за собой риск утопления. Кроме того, дно водоемов еще не обследовано.


Ранее специалисты предупредили кузбассовцев об опасности купания в мае.

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