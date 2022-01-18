Спасатель назвал предварительную причину пожара на новокузнецком шинном предприятии

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В Новокузнецке эксперт сделал предположение почему возник пожар на предприятии.

Мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов в своем Instagram-аккаунте поделился видео с места происшествия.


На нем глава города и спасатель рассказывают о том, как обстоят дела с ликвидацией пожара, произошедшего в ночь на 18 января в поселке Притомский на предприятии «Экошина» .

– Работает девять отделений. Возгорание произошло в 00:30. Несколько очагов было. Ориентировочная причина – это поджог. И вчера, и сегодня, – сказал сотрудник МЧС в видеоролике.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO поделилась кадрами пожара на предприятии.

Видео: Instagram / skuznetsov_nk

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